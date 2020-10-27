Вице-губернатор Линченко вновь посетил стройку нового больничного корпуса на Народной улице

Петербургский вице-губернатор Николай Линченко снова побывал на стройке нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, причём объект он уже посещал недавно, в начале октября, отчитались в Смольном. Ещё ранее, в сентябре площадку посетил губернатор Александр Беглов.

Новый корпус готов на 62%, в процессе заняты 460 рабочих.

"Выполняются работы по устройству фасада, отделочные работы, обустройство вентиляции, канализации, отопления, дымоудаления, электромонтажные работы, монтируются слаботочные системы. Работы, согласно государственному контракту, должны быть завершены в декабре 2020 года", - подчеркнули в Смольном.

К возведению объекта приступили летом. Внутри будет оборудовано приёмное отделение, палаты на 302 койки, лаборатории, отделения реанимации и интенсивной терапии.

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