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18:30

Петербургские коммунисты подали заявку на проведение митинга 7 ноября

фото ЗакС политика Петербургские коммунисты подали заявку на проведение митинга 7 ноября

Участники Российской коммунистической рабочей партии и Объединенной коммунистической партии 27 октября уведомили комитет по вопросам законности Смольного о намерении провести митинг в честь годовщины Октябрьской революции.

Местом проведения акции указана Исаакиевской площади. Организаторы заявили о готовности собраться у крейсера "Аврора", в случае если согласовать митинг у Исаакия будет невозможно. Заявители намерены собрать до 300 человек.

Они пообещали следить за соблюдением безопасности, масочного режима и социальной дистанции между митингующими. 

Отметим, что в заявке на проведение акции была допущена опечатка: в качестве даты указано 7 ноября 2019 года. Кроме того, уведомление подано на митинг, а в тексте также упоминается пикет.

Напомним, ранее представители нескольких коммунистических организаций обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой, несмотря на коронавирусные ограничения, разрешить им выйти 7 ноября на митинг в честь годовщины Октября. 

Петербургское отделение КПРФ, тем временем, устроило опрос в своих социальных сетях. У подписчиков спрашивают, что они собираются делать 7 ноября, остаться дома или возложить цветы к крейсеру "Аврора". Большинство выбирает второй вариант. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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