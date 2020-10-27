Арбитраж Московского округа признал законным взыскание 88 млн рублей с ФБК в пользу Пригожина

Арбитражный суд Московского округа постановил оставить без изменений решение столичного Арбитража о взыскании с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией 88 млн рублей упущенной выгоды в пользу аффилированной с бизнесменом Евгением Пригожиным компании "Московский школьник", оповестили юристы ФБК.

Согласно позиции фонда, в претензии компании не могла идти речь об упущенной выгоде вследствие действий ответчиков, в том числе потому, что "сведения о многочисленных нарушениях при организации питания школьников подтверждены решениями суда, прокуратуры, Роспотребнадзора"

В то же время кассационная инстанция встала на сторону "Московского школьника".

"Обратимся в ЕСПЧ по факту нарушения статьи 10 Конвенции в части права на распространение информации", - резюмировали очередное судебное решение в ФБК.

Напомним, в конце августа компания "Конкорд" Пригожина выкупила долг оппозиционеров в размере 88 млн рублей в рамках обозначенного дела о поставках "Московского школьника".

Некоторое время спустя с банковских счетов Любови Соболь списали более 34 млн рублей в пользу бизнесмена; также был наложен арест на квартиру Навального.

В результате манипуляций Пригожина ФБК был вынужден перейти на новое юрлицо и объявить о своём закрытии.