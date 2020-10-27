Шнуров о выборах в Госдуму: Лень мне, не хочу

Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров в очередной раз дал понять, что он не намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, передает РИА "Новости". На этот раз свое решение Шнуров объяснил, в том числе, ленью.

"Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет", - сказал Шнуров. Он пообещал рассказать о своих планах на 2021 год в начале декабря.

Ранее Шнуров уже говорил, что не собирается становиться депутатом Госдумы VIII созыва. Он объяснял, что он "просто партийный" человек. Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года, летом лидер партии Борис Титов заявлял, что музыкант будет участвовать в думских выборах, но вскоре сообщил, что у музыканта "возникли вдруг немножко другие дела".