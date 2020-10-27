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18:45

Дополнительное образование в Петербурге не будет уходить на карантин

фото ЗакС политика Дополнительное образование в Петербурге не будет уходить на карантин

Кружки и секции для детей в дни каникул продолжат работать в привычном режиме, объявила 27 октября вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице "ВКонтакте".

Чиновница отметила, что так решили сами петербуржцы. Она проводила опрос у себя "ВКонтакте", по итогу которого 59% респондентов высказались за то, чтобы учреждения дополнительного образования работали в привычном режиме. 24% поддержали идею закрыть все, чтобы прервать цепочки заражений. Еще 10% проголосовали за другие виды ограничений. 7% заявили, что в принципе против подобных опросов.

"Посоветовались ещё раз с Роспотребнадзором. Оснований закрывать дополнительное образование на время школьных каникул коллеги не видят", - добавила Потехина. 

Напомним, школьные каникулы в Петербурге из-за коронавируса продлили на две недели, до 8 ноября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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