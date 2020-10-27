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18:56

Смольный намерен продвинуть туристическую привлекательность Петербурга на мировом рынке

фото ЗакС политика Смольный намерен продвинуть туристическую привлекательность Петербурга на мировом рынке

В комитете по развитию туризма намерены повысить туристическую притягательность Северной столицы на мировом рынке за счет запуска рекламных роликов за границей, оповещает ТАСС. На сегодняшний день город на Неве по электронной визе могут посетить жители 52 стран, добавили в Смольном. 

"Наша основная задача – серьезная информационная кампания по популяризации единой электронной визы и маркетинговое продвижение города в тех 52 странах, откуда граждане смогут прибывать в Петербург по упрощенной визовой схеме", - уточнил глава комитета Сергей Корнеев.

Чиновник полагает, что упрощенный порядок оформления визы дает городу преимущество в условиях пандемии.

Ранее Корнеев назвал туризм самой пострадавшей от COVID-19 отраслью экономики Петербурга. Из-за коронавируса рынок гостеприимства по итогам 2020 года может упасть на 70% в первую очередь из-за отсутствия иностранных гостей. Ежемесячные финансовые потери гостиниц составляют порядка 516 млн рублей.

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