У телеканала "Санкт-Петербург" сменился гендиректор: и.о. главы назначен Сергей Сыров

Городской телеканал "Санкт-Петербург" сменил руководителя: свою должность по истечению контракта покинул генеральный директор медиа Борис Петров - продлевать договор он не намерен, делится "Петербургский дневник".

Исполняющим обязанности главы телеканала стал Сергей Сысоев.

"Канал как работал, так и будет работать. Никаких принципиальных изменений ни в редакционной политике, ни в чем-то еще не будет происходить", - рассказал в беседе с ПД назначенец.

До того, как получить нынешний пост, Сысоев имел должность заместителя генерального директора "Санкт-Петербурга" по финансовым вопросам.