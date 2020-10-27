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20:50

За первый день ужесточенного "антивирусного" режима наказали 21 предприятие за пренебрежение правилами

фото ЗакС политика За первый день ужесточенного "антивирусного" режима наказали 21 предприятие за пренебрежение правилами

За минувший день, 26 октября, Смольный наказал 21 предприятие и 23 горожан за пренебрежение новыми "антивирусными" правилами, говорится в отчете Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Чиновники изучили деятельность 3150 магазинов, заведений общепита и сферы услуг во всех районах Северной столицы и составили 21 протокол о правонарушении. Наибольшее количество "провинившихся" выявлено в Курортном и Петроградском районах.

В общественном транспорте зафиксировано 324 нарушения, из которых 77 - в наземном, 236 - в вестибюлях станций и 11 - на платформах городской подземки.

При этом привлекли к ответственности лишь 23 нарушителей: на "земле" составили 4 протокола, на входе в метро - 13, 6 граждан поймали на платформах.

Днём ранее Смольный утвердил новые "антиковидные" правила и пообещал участить проверки на предприятиях: на улицы вышли 400 чиновников, следивших за соблюдением предписаний. В транспорте граждан без средств индивидуальной защиты ловили 18 мобильных групп - по одной на каждый район.

Напомним также, начиная с сегодняшнего дня Роспотребнадзор установил общероссийский масочный режим. Местным властям рекомендовано также ввести "комендантский час" для заведений общепита и запретить любые увеселительные мероприятия с 23:00 до 06:00. В Петербурге, отметим, данное правило уже действует.

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20:50 За первый день ужесточенного "антивирусного" режима наказали 21 предприятие за пренебрежение правилами

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