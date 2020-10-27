За первый день ужесточенного "антивирусного" режима наказали 21 предприятие за пренебрежение правилами

За минувший день, 26 октября, Смольный наказал 21 предприятие и 23 горожан за пренебрежение новыми "антивирусными" правилами, говорится в отчете Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Чиновники изучили деятельность 3150 магазинов, заведений общепита и сферы услуг во всех районах Северной столицы и составили 21 протокол о правонарушении. Наибольшее количество "провинившихся" выявлено в Курортном и Петроградском районах.

В общественном транспорте зафиксировано 324 нарушения, из которых 77 - в наземном, 236 - в вестибюлях станций и 11 - на платформах городской подземки.

При этом привлекли к ответственности лишь 23 нарушителей: на "земле" составили 4 протокола, на входе в метро - 13, 6 граждан поймали на платформах.

Днём ранее Смольный утвердил новые "антиковидные" правила и пообещал участить проверки на предприятиях: на улицы вышли 400 чиновников, следивших за соблюдением предписаний. В транспорте граждан без средств индивидуальной защиты ловили 18 мобильных групп - по одной на каждый район.

Напомним также, начиная с сегодняшнего дня Роспотребнадзор установил общероссийский масочный режим. Местным властям рекомендовано также ввести "комендантский час" для заведений общепита и запретить любые увеселительные мероприятия с 23:00 до 06:00. В Петербурге, отметим, данное правило уже действует.