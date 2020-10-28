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9:46

Милонов хочет, чтобы военным вернули шапки-будёновки

фото ЗакС политика Милонов хочет, чтобы военным вернули шапки-будёновки

Знаменитые шлемы из сукна - будёновки, которые носили красноармейцы 1920-30-х годов, предлагает вернуть в обиход военнослужащих петербургский депутат Виталий Милонов, работающий в Государственной думе. Для единоросса в этом атрибуте удачным образом сочетаются как практичность, так и напоминание о боевой славе ушедших дней. Свои соображения он изложил в официальном письме к министру обороны Сергею Шойгу.

"Возможно, он (головной убор - прим ЗАКС.Ру) найдёт применение в конных или церемониальных частях вооружённых сил. Данный шаг продемонстрирует связь эпох и поможет делу патриотического воспитания молодёжи", - цитирует текст документа портал News.ru.

По наблюдениям Милонова, на Родине о будёновках несправедливо забыли, тогда как за рубежом эта деталь одежды остается узнаваемым напоминанием о России. Историки считают, что суконные шлемы вышли из военного гардероба, поскольку в них было холодно нести службу.

Отметим, что в ближайшем будущем Минфин намерен оптимизировать военные расходы бюджета, чем сильно недовольна фракция справедливороссов в Государственной думе. Ожидается, что увеличится экономия на поставках продовольствия и что индексация пенсий военнослужащим в размере 2% сверх инфляции теперь не будет надежно гарантирована.


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