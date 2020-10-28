Четырбок обратился к Беглову по вопросу замены счетчиков

Петербургский парламент 28 октября утвердил депутатский запрос единоросса Дениса Четырбока к губернатору Александру Беглову. Депутат пожаловался, что к нему поступает много обращений относительно замены приборов учета в жилых домах. По словам Четырбока, наниматели квартир рассказали ему, что вынуждены оплачивать эти работы за свой счет. Единоросс в своем запросе сослался на Гражданский кодекс, по которому за содержание приборов учетов должен отвечать собственник.

"Однако на практике регулярно случаются ситуации, при которых наниматели жилых помещений вынуждены за свой счет осуществлять замену внутриквартирных приборов учета в связи с бездействием уполномоченных органов", - написал Четырбок в запросе.

По словам депутата, больше всего от этого страдают пенсионеры. Он также отметил, что не все граждане заглядывают в паспорта приборов учета и потому не знают о сроках эксплуатации и поверках оборудования.

Губернатора Четырбок попросил поручить районным администрациям разработать адресную программу по информированию граждан о сроках замены и поверки счетчиков.

Сергей Еремеев

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