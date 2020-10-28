18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:18

Четырбок обратился к Беглову по вопросу замены счетчиков

фото ЗакС политика Четырбок обратился к Беглову по вопросу замены счетчиков

Петербургский парламент 28 октября утвердил депутатский запрос единоросса Дениса Четырбока к губернатору Александру Беглову. Депутат пожаловался, что к нему поступает много обращений относительно замены приборов учета в жилых домах. По словам Четырбока, наниматели квартир рассказали ему, что вынуждены оплачивать эти работы за свой счет. Единоросс в своем запросе сослался на Гражданский кодекс, по которому за содержание приборов учетов должен отвечать собственник. 

"Однако на практике регулярно случаются ситуации, при которых наниматели жилых помещений вынуждены за свой счет осуществлять замену внутриквартирных приборов учета в связи с бездействием уполномоченных органов", - написал Четырбок в запросе.

По словам депутата, больше всего от этого страдают пенсионеры. Он также отметил, что не все граждане заглядывают в паспорта приборов учета и потому не знают о сроках эксплуатации и поверках оборудования. 

Губернатора Четырбок попросил поручить районным администрациям разработать адресную программу по информированию граждан о сроках замены и поверки счетчиков.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:10 В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

14:08 ЗакС утвердил проект бюджета территориального фонда ОМС

13:06 Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

10:41 В ЗакСе не захотели прописывать "переход к циклической экономике" как одну из целей развития Петербурга

10:15 Депутаты ЗакСа попросили Беглова вмешаться в ситуацию с ВНИИБ

27 октября, 15:40 Тихонова попросит выделить средства на благоустройство набережных в Приморском районе

27 октября, 15:14 В ЗакСе предложили доверить муниципалам борьбу с борщевиком

27 октября, 12:58 Вишневский внес законопроект, разрешающий митинговать у  образовательных и культурных учреждений


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:20 Депутаты выбрали нового главу Архангельска

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:58 Правительство решило выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому

14:35 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:10 В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

14:08 ЗакС утвердил проект бюджета территориального фонда ОМС

13:59 Дачу Головина на Выборгской стороне частично воссоздадут

13:53 В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод

13:43 Горсуд оставил в силе арест депутата ЗакСа Коваля

13:31 МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

13:25 Новгородского чиновника будут судить по делу о 246 млн рублей

13:06 Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

12:58 Архангельские депутаты утвердили кандидатуры двух первых замов Цыбульского

12:54 В Выборге простились с убитым депутатом Александром Петровым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru