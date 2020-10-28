"Поступают угрозы": Врио главы Хабаровского края Дегтярев усилил личную охрану

В связи с приходящими личными угрозами врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил усилить персональную охрану и установить металлоискатель на пути к своей приемной, поскольку прежний порядок допускал проникновение в административное здание любого человека с любым багажом.

"Я не чувствую себя в безопасности. <...> Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать", - цитирует его "Интерфакс".

По словам чиновника, местные жители везде встречают его "плохо", в том числе на спортивных состязаниях, но для него "это нормально", поскольку в зоне комфорта он в течение политической карьеры почти никогда не оказывался.

"Если там кто-то посвистел, кто-то покричал, меня это не задевает. Я их всех люблю, всех наших болельщиков, и не обижаюсь. Нормально, это эмоции, спорт, мне от этого, как говорится, плохо не становится", - объяснил Дегтярев.

Отметим, что его июльское назначение на пост врио главы края ЛДПР-овца жители встретили более чем прохладно. Дегтярев пришел как "варяг" на фоне многотысячных уличных протестов, в ходе которых хабаровчане до сих пор возмущаются арестом избранного ими экс-губернатора Сергея Фургала, вывозом его в Москву и закрытостью его дела об организации убийств пятнадцатилетней давности. На митингах у дверей правительства региона манифестанты регулярно позволяют себе скандировать уничижительные слоганы в адрес Дегтярева и демонстрировать такого же содержания плакаты.