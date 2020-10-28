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10:55

Власти Петербурга планируют приобрести более 300 автомобилей скорой помощи в 2021 году

фото ЗакС политика Власти Петербурга планируют приобрести более 300 автомобилей скорой помощи в 2021 году

В Петербурге будет закуплено 310 автомобилей скорой помощи в течение 2021 года, заявил 28 октября вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета города. 

По словам чиновника, срок эксплуатации этих машин составит не более 5 лет. 

Также планируется закупить новое медоборудование и заменить 120 лифтов в медицинских учреждениях. 

Всего на сферу здравоохранения планируется выделить 122 млрд рублей. Это на 5 млрд больше, чем в 2020 году.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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