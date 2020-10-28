Власти Петербурга планируют приобрести более 300 автомобилей скорой помощи в 2021 году

В Петербурге будет закуплено 310 автомобилей скорой помощи в течение 2021 года, заявил 28 октября вице-губернатор Эдуард Батанов, представляя проект бюджета города.

По словам чиновника, срок эксплуатации этих машин составит не более 5 лет.

Также планируется закупить новое медоборудование и заменить 120 лифтов в медицинских учреждениях.

Всего на сферу здравоохранения планируется выделить 122 млрд рублей. Это на 5 млрд больше, чем в 2020 году.

Сергей Еремеев

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