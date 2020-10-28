Росстат заказал серию "Смешариков" за 8 млн рублей к переписи населения

К апрелю 2021 года будет снята серия мультсериала "Смешарики", посвященная всероссийской переписи населения, пишет РБК со ссылкой на контракт, заключенный между Росстатом и АО "КРОС".

Серия под названием "Перепись – дело коллективное" обойдется бюджету в 7,9 млн рублей, владеющая правами на "Смешариков" компания "Мармелад медиа" выступит субподрядчиком по контракту. Хронометраж составит 13 минут, в договоре перечислены персонажи, которые должны быть задействованы: Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. За это время герои должны будут рассказать, что такое перепись населения и зачем она нужна – в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме, понятной и детям, и взрослым, пояснили в Росстате.

Остальная часть контракта касается организации информационно-разъяснительной работы по переписи населения. Он был заключен еще в 2019 году, вся информподдержка стоила Росстату 915 млн рублей.

Перепись населения пройдет в России с 1 по 30 апреля 2021 года. Ее итоги предварительно подведут в октябре того же года, а окончательные опубликуют в конце 2022-го.

фото: kinopoisk.ru