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12:06

Экс-мэра Челябинска отправили в колонию на три года за взятку

фото ЗакС политика Экс-мэра Челябинска отправили в колонию на три года за взятку

Центральный сду Челябинска приговорил бывшего мэра города Евгения Тефтелева к трем годам колонии строгого режима по делу о взятке, передает "МБХ медиа".

Тефтелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Кроме срока в колонии, ему назначили штраф в 37,5 млн рублей. В общей сложности наказание назначено примерно в два раза меньше, чем запрашивало гособвинение: прокуратура просила лишить Тефтелева свободы на 6,5 лет со штрафом в 75 млн рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Тефтелев признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Тефтелева обвиняли в получении 2,5 млн рублей от руководителя ООО СК "Уралжилстрой", взамен бывший мэр Челябинска покровительствовал фирме при заключении и исполнении муниципальных контрактов на строительство школы в микрорайоне Парковый с 2015 по 2019 год.

Пост мэра Челябинска Тефтелев покинул 20 ноября 2019 года. Менее чем через месяц, в декабре, его задержали.

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