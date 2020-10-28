Макаров уверен, что бюджет на 2021 год подготовлен в интересах петербуржцев

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил в поддержку проекта регионального бюджета на 2021 год во время обсуждения документа в Мариинском дворце 28 октября. Председатель городского парламента отметил, что люди в сложившейся ситуации ждут от властей "реальный маршрутный лист". По его мнению, проект бюджета был подготовлен исходя из интересов петербуржцев.

- Никогда бюджетный процесс не пойдёт как по нотам, но в любом оркестре нужен дирижёр. Этот дирижёр находится не в этом зале, это не члены правительства, а простые петербуржцы, - отметил Макаров.

Ранее проект бюджета представил депутатам вице-губернатор Эдуард Батанов. Доходная часть документа запланирована на уровне 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит порядка 87,2 млрд. Это 14,6% от объёма собственных доходов.

Сергей Еремеев

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