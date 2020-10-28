Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам

В ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2021 год с членами Федерального собрания министр финансов Антон Силуанов дал понять, что его коллеги не поддерживают предложение повысить пенсии тем пенсионерам, кто параллельно работает, передает РИА " Новости ".

"По индексации пенсий работающим пенсионерам позиция наша следующая: пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию еще и работает, то заработок не утрачен, может быть, он небольшой этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию", - заявил высокопоставленный чиновник.

По мнению Силуанова, в пользу этого подхода говорит наблюдаемый им рост зарплат по стране. Исходя из этого, в приоритете должна быть материальная помощь другой категории граждан, уверен министр.