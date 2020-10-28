Госдума одобрила закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, приводящий требования к уполномоченному по правам человека в России в соответствие с поправками в Конституцию, передает "Интерфакс".

Этот законопроект – один из внесенных президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции в июле. Документ закрепляет дополнительне требования к омбудсмену: он должен постоянно проживать в России, ему запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами территории страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что такие меры – важный механизм "защиты от внешнего вмешательства", который "укрепляет нашу страну".

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что дополнительные требования к омбудсмену в России согласуются "с его важнейшими задачами по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами публичной власти и должностными лицами".

Накануне Госдума в третьем чтении приняла еще два "конституционных" законопроекта: о новом порядке формирования кабмина и о Конституционном суде.