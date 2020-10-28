18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:30

Госдума одобрила закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в России

фото ЗакС политика Госдума одобрила закон о требовании к омбудсмену постоянно проживать в России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, приводящий требования к уполномоченному по правам человека в России в соответствие с поправками в Конституцию, передает "Интерфакс".

Этот законопроект – один из внесенных президентом Владимиром Путиным после изменения Конституции в июле. Документ закрепляет дополнительне требования к омбудсмену: он должен постоянно проживать в России, ему запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках за пределами территории страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что такие меры – важный механизм "защиты от внешнего вмешательства", который "укрепляет нашу страну".

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что дополнительные требования к омбудсмену в России согласуются "с его важнейшими задачами по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами публичной власти и должностными лицами".

Накануне Госдума в третьем чтении приняла еще два "конституционных" законопроекта: о новом порядке формирования кабмина и о Конституционном суде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 октября, 11:54 Госдума окончательно одобрила запрет судьям КС РФ публиковать особое мнение

27 октября, 11:11 Госдума приняла законопроект о новом порядке формирования кабмина

21 октября, 13:52 Законопроект о новом порядке формирования кабмина прошел второе чтение в Госдуме

13 октября, 20:19 "А как еще?": Крашенинников заявил, что Путин возглавит Госсовет

5 октября, 18:42 Люди с совестью и репутацией

5 октября, 11:50 Главу МГЕР Красноярска оштрафовали за велопробег в поддержку поправок к Конституции

30 сентября, 14:25 Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

25 сентября, 17:27 Кампания "НЕТ!" оспорила отказ Верховного суда рассматривать иск о законности голосования по Конституции

25 сентября, 14:16 КПРФ и "Левый фронт" вышли к администрации президента, требуя отмены трехдневного голосования

24 сентября, 20:22 "Клянется перед Всевышним": Выдвинувший Путина на Нобелевскую премию мира писатель объяснил свой поступок


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:20 Депутаты выбрали нового главу Архангельска

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

14:58 Правительство решило выдавать бесплатные лекарства лечащимся от коронавируса на дому

14:35 Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

14:28 Петербургские депутаты прописали в Уставе города положение о "цифровых инновациях"

14:10 В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

14:08 ЗакС утвердил проект бюджета территориального фонда ОМС

13:59 Дачу Головина на Выборгской стороне частично воссоздадут

13:53 В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод

13:43 Горсуд оставил в силе арест депутата ЗакСа Коваля

13:31 МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

13:25 Новгородского чиновника будут судить по делу о 246 млн рублей

13:06 Петербургская КПРФ предприняла вторую попытку согласовать шествие 7 ноября

12:58 Архангельские депутаты утвердили кандидатуры двух первых замов Цыбульского

12:54 В Выборге простились с убитым депутатом Александром Петровым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru