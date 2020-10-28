МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

С 1 ноября многофункциональные центры в Петербурге будут принимать документы по предварительной записи, сообщили в Смольном.
Решение принято на фоне ухудшения ситуации вокруг эпидемии коронавируса в городе. По замыслу, предварительная запись в МФЦ позволит равномерно распределить потоки заявителей и сократит время ожидания, снизив при этом риск заразиться коронавирусом.
Записаться на прием можно будет либо через портал госуслуг Петербурга, либо по телефонам:
- 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра.
- 573-90-00 — по остальным государственным услугам.
Также можно дозвониться по телефону МФЦ на портале госуслуг Петербурга, указанным в разделе "Офисы МФЦ".
Для обращений по пяти услугам МФЦ сохранит режим без предварительной записи. Это коснется таких услуг, как:
- Оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
- Прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА).
- Государственная регистрация актов гражданского состояния (регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача повторных свидетельств).
- Выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации.
- Выдача полисов ОМС.