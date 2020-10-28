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13:31

МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

фото ЗакС политика МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

С 1 ноября многофункциональные центры в Петербурге будут принимать документы по предварительной записи, сообщили в Смольном.

Решение принято на фоне ухудшения ситуации вокруг эпидемии коронавируса в городе. По замыслу, предварительная запись в МФЦ позволит равномерно распределить потоки заявителей и сократит время ожидания, снизив при этом риск заразиться коронавирусом.

Записаться на прием можно будет либо через портал госуслуг Петербурга, либо по телефонам:

  • 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра.
  • 573-90-00 — по остальным государственным услугам.

Также можно дозвониться по телефону МФЦ на портале госуслуг Петербурга, указанным в разделе "Офисы МФЦ".

Для обращений по пяти услугам МФЦ сохранит режим без предварительной записи. Это коснется таких услуг, как:

  • Оформление заявки на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
  • Прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА).
  • Государственная регистрация актов гражданского состояния (регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача повторных свидетельств).
  • Выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации.
  • Выдача полисов ОМС.

 

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