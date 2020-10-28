МФЦ Петербурга начнут работать по предварительной записи

С 1 ноября многофункциональные центры в Петербурге будут принимать документы по предварительной записи, сообщили в Смольном.

Решение принято на фоне ухудшения ситуации вокруг эпидемии коронавируса в городе. По замыслу, предварительная запись в МФЦ позволит равномерно распределить потоки заявителей и сократит время ожидания, снизив при этом риск заразиться коронавирусом.

Записаться на прием можно будет либо через портал госуслуг Петербурга, либо по телефонам:

246-02-56 — по государственным услугам Росреестра.

573-90-00 — по остальным государственным услугам.

Также можно дозвониться по телефону МФЦ на портале госуслуг Петербурга, указанным в разделе "Офисы МФЦ".

Для обращений по пяти услугам МФЦ сохранит режим без предварительной записи. Это коснется таких услуг, как: