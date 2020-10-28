Горсуд оставил в силе арест депутата ЗакСа Коваля

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию на арест депутата Заксобрания от "Единой России" Романа Коваля, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила ЗАКС.Ру адвокат парламентария Татьяна Журавлёва.

Депутат останется в следственном изоляторе "Кресты" до 29 декабря 2020 года.

Оперативные сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключили контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова, который "делился" с депутатом откатами, считают следователи.

Из материалов дела следует, что парламентарий получил от бизнесмена 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7. Деньги предприниматель, полагает следствие, передавал через помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Гришина задержали во время получения 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил в суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен.

На последнем заседании по продлению ареста следователь Светлана Милохова представила суду расшифровку записей переговоров между Ковалем, Гришиным и Лихолетовым. Записи были сделаны в рамках оперативно-разыскных мероприятий 22 сентября, 23 декабря и 21 января, уточнила следователь Светлана Милохова. В них упоминались денежные суммы, марки автомобилей Audi и Mercedes, а также названия медицинских учреждений.