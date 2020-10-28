В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод

В деревне Буяницы Волосовского района Ленобласти загорелся лакокрасочный завод, сообщили в управлении МЧС по региону.

Сигнал о пожаре спасатели получили утром 28 октября. На место выехали пожарные и начальник управления Евгений Дейнека. Всего к борьбе с огнем привлекли 60 человек и 23 единицы техники.

Выяснилось, что загорелись емкости с растворителем в четырех ангарах. Площадь пожара составила почти 3 тысячи квадратных метров. Работников завода эвакуировали, по предварительной информации, никто не пострадал, превышение допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. К 13:06 пожар локализовали.

Очевидцы во "ВКонтакте" делятся видео и фотографиями, на которых видны густые черные клубы дыма от пожара.