Дачу Головина на Выборгской стороне частично воссоздадут

Деревянной даче Головина на Выборгской набережной, закрытой на капитальный ремонт и огороженной синим строительным забором, вернут некоторые ключевые детали интерьра и фасада, воссоздав их, сообщает профильное издание "Канонер".

"В ходе работ планируется реставрация облицовки фасадов и входных портиков, воссоздание утраченных крылец и элементов декора фасадов. В ходе реставрации также восстановят утраченные элементы ограждения лестниц, заменят ступени и покрытия площадок", - рассказали в Главгосэкспертизе.

Здание и участок арендует компания "Финанснедвижимость", в планы которой три года назад входило сделать из памятника архитектуры частично доступный для всеобщего посещения коммерческий объект.

Предстоящее благоустройство бывшей дачи включит в себя зеленые насаждения и уличные фонари. Сооружение рядом с Кантемировским мостом относится к "пушкинской эпохе": по проекту французов его построили в 1824 году.