ЗакС утвердил проект бюджета территориального фонда ОМС

Проект бюджета петербургского фонда обязательного медицинского страхования 28 октября прошел первое чтение Законодательного собрания.

Согласно документу, и доходы, и расходы фонда ОМС в 2021 году составят 122 млрд рублей.

Отвечая на вопросы депутатов, председатель терфонда ОМС Александр Кужель признал, что по определённым высокотехнологичным операциям по итогам 2020 года может быть небольшое недовыполнение плана, так как в первую волну коронавируса приём пациентов был временно приостановлен. Вместе с тем он отметил, что онкологические операции в настоящее время идут с перевыполнением плана.

"За" утверждение проекта бюджета терфонда ОМС проголосовали 46 депутатов, "против" - один.

Сергей Еремеев