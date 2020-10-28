В Смольном сообщили, когда Эргашев выступит перед депутатами ЗакСа

Губернатор Петербурга не возражает против того, чтобы его заместитель по социальным и медицинским вопросам Олег Эргашев отчитался перед депутатами Заксобрания о своей работе. Об этом на заседании ЗакСа 28 октября сообщил представитель Смольного в городском парламенте Юрий Шестериков, отвечая на вопрос депутата Максима Резника.

Шестериков добавил, что выступление члена городского правительства будет целесообразно после того, как ЗакС окончательно примет бюджет региона на 2021 год.

Напомним, оппозиционные депутаты пытаются добиться визита Эргашев в Мариинский Дворец с начала первой волны коронавируса. Выступление вице-губернатор даже включили в повестку заседания 20 апреля. Однако замглавы не явился в парламент, сославшись на занятость.

Сергей Еремеев

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