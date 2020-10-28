Генпрокуратура не нашла чистой воды ни в одном водоеме Урала

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды заявил, что ни в одном из водных объектов на территории Уральского федерального округа нет воды надлежащего качества, передает "Интерфакс".

"По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды, ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества", - сказал Ткачев.

Он отметил, что в регионах округа наблюдается "критически низкий" процент очистки сточных вод при высоком водопотреблении и водоотведении, что и приводит к такому сильному загрязнению вод. Ткачев отметил, что причина кроется в отсутствии строгого контроля на предприятиях, где складируют опасные отдходы. По его словам, такие отходы хранят в необорудованных местах, а к работе с ними допускают "лиц без специальной квалификации".