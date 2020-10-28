18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:48

Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

фото ЗакС политика Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

Сопредседатель "Другой России Э. В. Лимонова" Александр Аверин вышел на свободу из колонии, где отбывал срок по делу о контрабанде оружия, сообщили представители организации.

В конце 2018 года Аверина приговорили к трем годам колонии общего режима, признав виновным в контрабанде оружия. Его задержали в апреле при переходе границы между Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

При задержании у Аверина нашли пистолет Макарова. Сторонники "Другой России" утверждали, что оружие активисту подбросили сотрудники спецслужб, и расценивали это как провокацию. Они связывают дело против Аверина с его политической деятельностью.

В сентябре "Другая Россия" сменила название, объявив предварительно о самороспуске. Теперь незарегистрированная партия носит имя своего основателя, публициста Эдуарда Лимонова, который умер в марте.

фото: "Другая Россия"

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:32 Поставщик IT-системы для Елизаветинской больницы: Надеемся, что следствие очистит от подозрений наше доброе имя

17:52 Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

15:27 Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

13:53 В Ленобласти загорелся лакокрасочный завод

12:54 В Выборге простились с убитым депутатом Александром Петровым

12:06 Экс-мэра Челябинска отправили в колонию на три года за взятку

11:26 Росстат заказал серию "Смешариков" за 8 млн рублей к переписи населения

27 октября, 20:21 Арестованного экс-главу областного Выборгского района исключили из "Единой России"

27 октября, 19:53 У телеканала "Санкт-Петербург" сменился гендиректор: и.о. главы назначен Сергей Сыров

27 октября, 19:27 "Предложение правильное": Пиотровский просит Путина "реанимировать" Росохранкультуру


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:24 Потехина рассказала о работе Смольного над вариантами дистанционного обучения школьников

19:01 ТАСС: Прокуратура хочет закрыть суд над полицейскими по делу Голунова от СМИ и слушателей

18:36 Милов возмущен позицией Путина по отравлению Навального

18:32 Поставщик IT-системы для Елизаветинской больницы: Надеемся, что следствие очистит от подозрений наше доброе имя

17:52 Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

17:41 Эсеры проголосуют против бюджета, если пенсии работающим пенсионерам не проиндексируют

17:26 Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

17:05 Активисты заявили об обнаружении улик, оставленных поджигателями дома Челищева

16:41 "Медуза": Минздрав требует согласования всех публичных высказываний врачей о COVID-19

16:12 Профессор Соловей объявил о создании движения "Перемен"

15:50 Экоактивисты обнаружили забивший "гейзер" из сточных вод рядом с мусорным заводом

15:48 Осужденный по делу о контрабанде оружия "другоросс" Аверин вышел на свободу

15:27 Минюст предложил штрафовать за нерадивое обращение с животными

15:20 Депутаты выбрали нового главу Архангельска

15:15 Резник: Бюджет не народный, он преступный

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru