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15:50

Экоактивисты обнаружили забивший "гейзер" из сточных вод рядом с мусорным заводом

фото ЗакС политика Экоактивисты обнаружили забивший "гейзер" из сточных вод рядом с мусорным заводом

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" в очередной раз привлекли внимание к мусороперерабатывающему заводу МПБО-2, частично находящемуся под Колтушами в Янино. В ходе инспекции они обнаружили непрерывно бьющую из-под земли струю грязной воды, отравляющую местную воду через сеть канав. Происходило это на участке, прилегающем к заводу, и, по данным общественников, оба объекта обслуживает одна канализационная станция. Они отправили жалобы в профильные ведомства.

"Ранее за территорией завода на последующем участке канализационной сети наши экоактивисты выявили разлив нефтепродуктов и хозяйственно-бытовых сточных вод. Яма, в которую стоки ранее изливались, на настоящий момент снова затоплена канализационными стоками, которые по рельефу местности попадают в дренажную канаву", - отметил лидер "Зеленого Фронта" Сергей Виноградов.

В последнее время вокруг МПБО-2 возникают скандалы. Например, второй его филиал, на Волхонском шоссе, в октябре пережил пожар. По мнению активистов, администрация завода продолжает вести опасную для окружающей среды деятельность и при этом тратит миллионы рублей не на решение экологических проблем, а на охрану.

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