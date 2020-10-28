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16:12

Профессор Соловей объявил о создании движения "Перемен"

фото ЗакС политика Профессор Соловей объявил о создании движения "Перемен"

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей создал и возглавил новую общественно-политическую силу в России - движение под названием "Перемен", о чем объявил на собственном YouTube-канале. На новую активность его побудила уникальная обстановка в стране: впервые за последние двадцать лет, по оценке профессора, граждане способны изменить Россию. Кроме того, ученый утверждает, что президент Владимир Путин уйдет от власти в самое ближайшее время, о чем, в том числе, якобы в курсе и мировые лидеры, и это тоже движет Соловьем как политиком.

Первичные требования формулируются общественным деятелем так: отмена пенсионной реформы 2018 года, прекращение политических дел и отмена действующих приговоров такого же рода, роспуск правительства как не оправдавшего себя с социально-экономической точки зрения и предоставление гражданам безусловного права собираться на улицах мирно и без оружия, в соответствии с 31 статьей Конституции.

Движение "Перемен" будет жить на добровольные пожертвования. Ему также требуются волонтеры-"микроинфлюэнсеры", оплачиваемые специалисты из области IT-технологий и юрист. Кроме того, профессор пообещал, что значительную часть дохода от своих платных лекций будет идти на "борьбу за свободу и справедливость в России". Координировать время и место тех или иных уличных акций Соловей не собирается: для того, чтобы стать членом его движения, достаточно соглашаться с декларируемыми требованиями. Главным информационным ресурсом проекта должен будет стать отдельный Telegram-канал.

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