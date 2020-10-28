"Медуза": Минздрав требует согласования всех публичных высказываний врачей о COVID-19

В медицинские учреждения, подчиняющиеся федеральному министерству, разослали письмо с директивой, устанавливающей новый формат публичного поведения для врачей, о чем написало издание "Медуза". Суть его в том, что в связи с остротой "коронавирусной" темы отныне медицинские сотрудники должны будут все свои публичные высказывания на этот счет согласовывать с представителями Минздрава.

Целеполагание объясняется буквально следующими словами: "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19". Предполагается, что разрешение на обнародование того или иного суждения или факта можно получить от чиновников как письменным, так и устным путем.

Отметим, что в России вовсю обсуждают признаки "второй волны" коронавируса, поскольку на текущей неделе был побит очередной рекорд суточной заболеваемости: в понедельник 26 октября инфекцию подтвердили более чем у 17200 граждан.