Активисты заявили об обнаружении улик, оставленных поджигателями дома Челищева

Накануне, 27 октября, в Петербурге загорелся исторический дом Челищева (Вознесенский проспект, 36), признанный памятником. На то, чтобы потушить горение на площади 5 квадратных метров, пожарным понадобилось три часа и шесть машин МЧС.

За судьбой дома активисты и градозащитники следят давно и в ежедневном режиме, поскольку судьба памятника культуры не определена, а на его территории в последние месяцы регулярно можно встретить мародеров и маргиналов. После пожара активистам стало ясно, что консервация здания снова нарушена, а значит, путь для асоциальных элементов снова свободен. Вместе с тем, они утверждают, что воссоздали картину пожара, считают случившееся умышленным поджогом и даже демонстрируют предполагаемые улики.

"Аккуратно сложенные у лаза тряпочные перчатки, бутылка растворителя с распылителем - он мог быть использован как средство для розжига. Лаз был сделан в деревянных воротах - там поджигатель оторвал металлический лист, закрывавший сквозное отверстие. Пожарники сделать этого не могли, так как заходили внутрь через другие ворота, лаз для них слишком мал", - гласит их рассказ.

Опасаясь возникновения в доме Челищева очередного наркопритона, его защитники обратились в силовые ведомства.