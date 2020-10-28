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17:26

Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

Дзержинский суд Петербурга изменил меры пресечения бывшему главе северо-западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову и другим фигурантам дела об особо крупном мошенничестве, отпустив всех под подписку о невыезде, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Слабиков ранее был под домашним арестом. Его дочь Елена Слабикова была ограничена запретом определенных действий, такая же мера пресечения ранее была назначена Юлии Каменской и Екатерине Гольцовой. Теперь всех с них взяли подписку о невыезде.

Суд решил назначить судебное заседание без проведения предварительного слушания по делу. При этом рассматривать дело в особом порядке суд отказался.

Слабикова обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он покровительствовал нескольким строительным саморегулируемым организациям за материальное вознаграждение, которое выводил через компанию "Норд-Вест Капитал" с 2012 по 2016 год. Ущерб следствие оценивает более чем в 5 млрд рублей.

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