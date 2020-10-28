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17:52

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

фото ЗакС политика Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в найме киллера

Бывшему депутату красноярского Заксобрания, бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству по найму, сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму). По версии следствия, в 2004 году он пообещал знакомому 50 тысяч долларов за убийство предпринимателя в Красноярске. По договоренности киллер в начале 2005 года застрелил предпринимателя около спуска к гаражному массиву, но получил за это лишь часть обещанного – 10 тысяч долларов, считают следователи.

Быков по этому делу арестован на два месяца. Его задержали в тот момент, когда перевели под домашний арест по другому делу – об убийстве двух жителей Красноярска в 1994-м.

В июле Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Почти двадцать лет, до 2016 года, Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края. В 2000 году его осудили на 6,5 лет условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").

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