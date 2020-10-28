Поставщик IT-системы для Елизаветинской больницы: Надеемся, что следствие очистит от подозрений наше доброе имя

Компания "СП.АРМ", которая поставила медицинскую информационную систему qMS по контракту с Елизаветинской больницей, прокомментировала уголовное дело о мошенничестве по госконтракту.

В компании подчеркнули, что сотрудники Следственного комитета до сих пор не связывались с руководством или представителями фирмы. "Мы достоверно не знаем, что нам инкриминируют", - отметили в "СП.АРМ".

Представители компании подчеркнули, что все работы выполнены согласно условиям контракта с Елизаветинской больницей в полном объеме, система функционирует и обеспечивает непрерывную работу медицинских процессов больницы, в том числе с городскими подсистемами. В "СП.АРМ" пояснили, что система qMS целостная, у нее нет отдельных версий для разных стран, регионов или организаций, и ее обновления доступны клиентам в регулярных релизах. К тому же, отметили в компании, сотрудники медорганизации проходят обучение по работе в системы и могут настраивать ее под свои рабочие задачи без участия разработчика.

"Надеемся, что следствие установит истину и очистит от подозрений наше доброе имя", - заявили в "СП.АРМ".

Об уголовном деле, связанном с информационной системой qMS, стало известно 23 октября, оно возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, параметры системы расходятся с указанными в техзадании. Руководство Елизаветинской больницы связало дело с недобросовестностью частной IT-компании, которая пыталась на базе больницы создать свою систему.