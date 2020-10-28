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28 октября, 19:01

ТАСС: Прокуратура хочет закрыть суд над полицейскими по делу Голунова от СМИ и слушателей

фото ЗакС политика ТАСС: Прокуратура хочет закрыть суд над полицейскими по делу Голунова от СМИ и слушателей

Прокуратура настаивает на закрытии от СМИ и слушателей рассмотрения уголовного дела в отношении бывших полицейских, которых обвиняют в подбросе наркотиков корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову, пишет ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

Сегодня, 28 октября, в Мосгорсуде прошло предварительное судебное заседание по этому делу в закрытом режиме. По данным агентства, Голунов и адвокат Сергей Бадамшин настаивали на проведении открытых судебных слушаний. Суд примет решение по итогам предварительных слушаний 29 октября.

Пятерых бывших полицейских – Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Игоря Ляховца и Дениса Коновалова – обвиняют в том, что 6 июня 2019 года они подбросили наркотики Голунову. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Все, кроме Коновалова, заключены под арест: Коновалов помещен под домашний арест. Он признался в том, что подбросил журналисту наркотики, и дал показания на Ляховца, своего бывшего начальника.

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