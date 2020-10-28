Бюджет-2021: Ротенберг, метро, здравоохранение

Представители "Яблока", КПРФ и беспартийные депутаты Заксобрания в очередной раз раскритиковали проект бюджета Петербурга на 2021 год, который в Смольном назвали "социальным". Документ, тем не менее, прошел первое чтение городского парламента благодаря голосам членов партий "Единая Россия" и ЛДПР.

Который год подряд Смольный презентует проект нового бюджета как "социальный". В прошлый раз это подчеркивал губернатор Александр Беглов, теперь его заместитель Эдуард Батанов. Поскольку глава города ушел на удаленку, по официальной версии из-за "возможного контакта" с носителем коронавируса, главный финансовый документ депутатам представлял его зам.

Перечислив основные параметры бюджета, Батанов в первую очередь остановился на отрасли здравоохранения. За три года планируется приобрести 310 новых автомобилей скорой помощи, обновить 120 лифтов в медучреждениях и закупить новое оборудование.

Всего на здравоохранение в 2021 году направят 122 млрд, на 5 млрд больше, чем в текущем. Город продолжит выполнять свои социальные обязательства перед населением, продолжил Батанов. 195,5 млрд рублей пойдет на реализацию соцпрограмм, опять-таки чуть больше, чем предусмотрено действующим бюджетом. Вице-губернатор добавил, что несмотря на все эпидемиологические трудности не сокращаются и расходы на образование. На эту отрасль направляется почти 162 млрд рублей.

- Петербургское образование остается лидером по объемам бюджетных расходов, - обратил внимание Батанов.

В рамках адресной инвестиционной программы в течение трех лет планируется построить 20 школ и 27 детских садов. Предвкушая вопросы о недостаточном финансировании строительства метро - в действующей редакции проекта бюджета в 2021 году подземку отведено всего 7,4 млрд рублей, - Батанов заверил депутатов, что эта сумма будет увеличена ко второму чтению. По его словам, соответствующее распоряжение уже дал губернатор Беглов. Насколько увеличена - чиновник не уточнил. Не стал вице-губернатор и озвучивать информацию о возможном изменении платы за проезд в общественном транспорте.

Ранее, в ходе "нулевых чтений" бюджета представители комитета по транспорту заявили, что склоняются к тому, что разовый проезд в наземном общественном транспорте с нового года будет стоить 55 рублей, а в метро - 62 рубля. Теперь руководство финансово-экономического блока уверяет, что решение еще не принято и предлагает подождать с официальной информацией до 20 декабря. Однако намекает, что если даже повышение состоится, большинство граждан от него не пострадает.

- Активно обсуждалось, что сейчас не более 15% поездок совершается по разовым билетам, а в некоторых видах транспорта не более 10%, - подчеркнул Батанов, отвечая на вопрос лидера фракции ЛДПР Павла Иткина о тарифах.

Второй год подряд оппозиционные депутаты заявляют, что разрабатываемый Смольным проект бюджета не такой уж и социальный, каким мог бы быть. Основные претензии связаны с объектами государственно-частного партнерства - большими стройками, в которых город выступает соинвестором. Коммунисты и "яблочники" вспомнили про расходы на трамвайную концессию "Чижик" и выплаты владельцам облигаций АО "ЗСД".

Наибольшее возмущение в парламенте вызвало намерение Смольного выделить 5 млрд рублей на строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА. Она должна стать самой вместимой в Европе. Жестче всех на тему грядущей стройки высказался беспартийный Максим Резник. Оппозиционер назвал бюджет "преступным", из-за наличия в нем строки о финансировании средств на новую арену на месте СКК "Петербургский", при сносе которого погиб рабочий.

Судя по выступлениям депутатов, им в первую очередь не нравилось не то, что на месте СКК появится новый объект, а то, что возводят его с привлечением средств налогоплательщиков в интересах крупного бизнеса. Клубом СКА владеет "Газпром экспорт", его президент - крупный предприниматель Геннадий Тимченко, а вице-президент - еще один небезызвестный бизнесмен Роман Ротенберг. По зарплатному бюджету СКА был самым состоятельным в Континентальной хоккейной лиге в 2019 году. Однако, как заметил лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, из городской казны клубу будут платить не только за новую арену, ему еще полагается субсидия в 12,8 млн рублей по линии комитета по физической культуре и спорту.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева согласилась с претензиями коллег к "Чижику" и новой ледовой арене. Однако она отметила, что в следующем году новых подобных проектов практически нет.

- Надо отметить в качестве плюса, что кроме [объекта на месте] СКК новых строек нет, нет новых крайне неэффективных проектов как "Чижик" или "Авенариум", - сообщила Дмитриева ЗАКС.Ру.

Дмитриева и ее однопартиец Сергей Трохманенко воздержалась при голосовании в первом чтении. Она озвучила с трибуны свои предложения и раздала вице-губернаторам брошюры с проектом альтернативного бюджета. Дмитриева готовит его каждый год. Депутат рассказала ЗАКС.Ру, что если чиновники прислушаются к ее идеям, то во втором чтении она будет голосовать "за", если нет - "против".

Дмитриева, в частности, высказалась за сокращение собственных расходов комитета финансов и упразднение ГУП "Продовольственный фонд". С подобными предложениями депутат выступает при каждом обсуждении бюджетных вопросов. Депутат также считает, что Смольному необходимо отказаться от расходов на туризм и перепроверить планируемые траты на информатизацию и связь:

- Конечно, в связи с переходом на удаленную работу нужны дополнительные расходы. Наверное, поскольку это правительство, должны быть защищенными каналы связи, но при этом образование перешло на дистанционное обучение, и вообще ни копейки в бюджете нет, при этом школы справились.

Дмитриева уверена, что за счет внутренних резервов можно высвободить до 24 млрд рублей. Не меньшая сумма получается и при сложении всех расходов, которые посчитал нецелесообразными "яблочник" Вишневский. В его длинном списке помимо все тех же ледовой арены и ЗСД еще полтора десятка пунктов. Он предлагает отказаться от субсидий федеральному бюджету на материально-техническое обеспечение полиции, не предоставлять субсидию сильнейшим командам по большому и мини-футболу, отказаться от содержания комитета по Арктике, а также расходов на патриотические праздники и торжественные приемы губернатора.

Сэкономленные деньги он предложил направить на реализацию жилищных программ, финансирование которых уменьшилось по сравнению с докризисным 2019 годом, и в Фонд капитального ремонта, чтобы оплата капремонта ложилась не только на плечи горожан. На недостаточную поддержку Смольным фонда и очередников указывали и другие депутаты, в частности, лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев и Ольга Ходунова из КПРФ.

ЛДПР проголосовали за бюджет, хотя и с оговорками. Руководитель фракции Павел Иткин попросил Смольный сохранить действующие тарифы на проезд. Свои "но" были, как оказалось, и у некоторых единороссов, традиционно поддержавших предложенный правительством документ. В частности, Сергей Никешин сообщил журналистам, что в возглавляемой им комиссии по городскому хозяйству сочли, что проект не решает ряд проблем, связанных в том числе, с содержанием придомового хозяйства и развитием транспортной инфраструктуры.

- Но в целом бюджет сбалансирован, он содержит правильные приоритеты, - добавил Никешин.

Восторженнее всех о принятом документе в ЗакСе высказался председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он полагает, что создатели проекта бюджета исходили из интересов петербуржцев и реалий времени. Проделанную работу спикер назвал "филигранной" и "глубокой".

- Это пример того, как представители законодательной и исполнительной власти могут трудиться сообща, во имя общей цели в интересах Петербурга и петербуржцев, - заявил Макаров с трибуны.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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