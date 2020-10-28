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19:24

Потехина рассказала о работе Смольного над вариантами дистанционного обучения школьников

фото ЗакС политика Потехина рассказала о работе Смольного над вариантами дистанционного обучения школьников

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина в эфире передачи "Инсайд" на "Фонтанке.ру" сообщила, что Смольный разрабатывает комбинированную форму обучения для петербургских школьников из-за эпидемии коронавируса.

По словам Потехиной, власти хотят разрешить родителям переводить детей на домашнее обучение на определенный срок: к примеру, на четверть. Параллельно готовится система полноценных онлайн-уроков для параллелей классов. Таким образом, ученики смогут осваивать одну и ту же программу как в школе, так и на домашнем обучении. Потехина отметила, что уже сейчас значительная часть родителей готова перевести детей на дистанционный режим учебы.

Продлевать текущие осенние каникулы для школьников в Смольном не планируют, сообщила Потехина. По ее словам, дети должны выйти на учебу с 9 ноября.

Пару недель назад Потехина отмечала, что не всем родителям оказалось легко адаптироваться к дистанционному обучению их детей. Она рассказала, что примерно половина родителей предпочла бы, чтобы школьники учились дома ради безопасности их здоровья, другая половина выступает за обучение в стенах школы.


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