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19:53

Действующие в Москве ограничения по коронавирусу продлены до конца ноября

фото ЗакС политика Действующие в Москве ограничения по коронавирусу продлены до конца ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 29 ноября действия ограничений, которые были введены в столице в связи с эпидемией коронавируса, документ опубликован на сайте столичной мэрии.

До конца ноября продлеваются режим дистанционной работы не менее 30% сотрудников предприятий и режим изоляции для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, продлена до того же времени система идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду. Напомним, накануне мэрия заявила, что не станет запрещать клубам и барам работать после 23:00, как рекомендовал Роспотребнадзор, именно благодаря этой системе.

Собянин в своем блоге заявил, что в столице нет необходимости вводить новые ограничения. При этом он отметил, что смягчение уже действующих ограничений преждевременно и может дестабилизировать ситуацию. Собянин подчеркнул, что послаблений в контроле соблюдения масочного и перчатного режима в Москве в ближайшее время не будет.

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