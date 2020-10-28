На экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре снова завели дело о работе с нежелательной организацией

Прокуратура возбудила против бывшего координатора "Открытой России" в Краснодаре Яны Антоновой новое дело по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией), передает "МБХ медиа".

Из постановления следует, что это дело на Антонову завели за публикацию в Facebook в 2019 году 30 информационных материало "МБХ медиа", которое прокуратура считает "проектом иностранной неправительственной организации Open Russia". Эта организация, говорится в документе, признана в России нежелательной. При этом главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцыло подчеркивала, что издание всегда было личным проектом Михаила Ходорковского, а не "Открытой России".

В начале октября суд в Краснодаре приговорил Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной в нарушении ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). На нее перед этим трижды заводили дела по ст. 20.33 КоАП, каждое из которых оканчивалось штрафами.