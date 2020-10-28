Создателя "Омбудсмена полиции" оставили в СИЗО еще на три месяца

Люблинский суд Москвы продлил срок ареста создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову до 21 января 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Самухова.

По словам адвоката, предварительное заседание по делу Воронцова продолжится 11 ноября.

В отношении Воронцова возбуждено 14 уголовных дел, все они объединены в одно производство. Ему предъявлены обвинения по двум статьям: ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере) и ст. 242 (незаконный оборот порнографии) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Также в отношении Воронцова возбуждены дела об оскорблении силовиков. Сам он обвинения отрицает, считая преследование связанным с его деятельностью по защите прав полицейских.