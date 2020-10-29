В Минздраве прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в течение ближайших двух-трёх недель

В течение ближайших двух-трёх недель рост заболеваемости коронавирусом в РФ будет по-прежнему стабильно увеличиваться, после чего, скорее всего, страна выйдет на плато, поделился соображениями главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. В то же время, неизвестно, как инфекция поведёт себя в "коллаборации" с сезонным ОРВИ.

"Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация", - приводит высказывание Чуланова РИА "Новости".

Уже не первый день в России фиксируют свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID-19: днём ранее, например, инфекцию выявили у 16 202 россиян. Всего заболели более 1,5 млн человек.