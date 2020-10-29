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11:30

Невзоров предложил поискать в русской крови "тридцатьседьмин"

фото ЗакС политика Невзоров предложил поискать в русской крови "тридцатьседьмин"

Скандал со снятием мемориальных табличек в честь жертв политических репрессий 1930-х годов с Довлатовского дома на улице Рубинштейна впервые публично прокомментировал петербургский публицист Александр Невзоров. Главной неприятностью в этом сюжете для него стала крайняя вялость реакции общественности - за исключением либеральной части интеллигенции и демократических политиков, для которых возмущение такими ситуациями привычно.

"Надо поисследовать все-таки эту русскую кровь, сделать анализ. Я думаю, что помимо гемоглобина в ней найдется какой-нибудь "тридцатьседьмин", который тоже есть и который есть компонент крови. Ведь все промолчали. Это, в общем, большая победа лагерных вертухаев. Это серьезный знак. Они снова правят, либо, по крайней мере, им создан очень благоприятствующий режим", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

При этом Невзоров выступает противником проекта "Последний адрес". Для него таблички о жертвах политического террора, особенно в большом количестве, есть символ безнаказанности и "наглядное пособие для палачей".

"Можно убить множество людей, а потом придет интеллигент, прочтет стишок, прикрепит табличку и поставит свечку. И на этом всё кончится. И никакого возмездия не будет", - отметил публицист.

Отметим, что после возникшего скандала худшие ожидания общественности не сбылись: депутату Борису Вишневскому в управляющей компании пообещали, что пятнадцать табличек вернутся на место после капитального ремонта домового фасада.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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