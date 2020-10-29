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11:56

"Газпром" стал ответчиком по иску Росприроднадзора на рекордную для себя сумму

фото ЗакС политика "Газпром" стал ответчиком по иску Росприроднадзора на рекордную для себя сумму

Региональное астраханское управление Росприроднадзора подало иск к дочерней компании "Газпрома", требуя взыскать с нее более 225 млн рублей, передает "Интерфакс". Агентство отмечает, что для крупнейшей газодобывающей компании мира это рекордная штрафная санкция, которой кто-либо от нее добивался за последнее время. Более того, за весь 2019 год "Газпром" заплатил за все штрафы, связанные с охраной природы, в общей сложности менее 15 млн рублей.

Претензии государственного ведомства к ООО "Газпром переработка" вызваны тем, что нынешним летом на территории компании произошло серьезное загрязнение почвы серой. После возбуждения административного дела Росприроднадзор рассчитывал, что сумму ущерба энергетическая компания в состоянии выплатить добровольно, однако этого не случилось.

Отметим, что 2020 год стал богатым на экологические катастрофы. По результатам одной из них, случившейся в Норильске, Росприроднадзор судится с "Норникелем на еще более внушительную сумму 148 млрд рублей, добиваясь компенсации за причиненный вред окружающей среде.

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