В Ленобласти развернут 180 дополнительных "коронавирусных" коек

Правительство Ленинградской области объявило о расширении доступного коечного фонда для заразившихся коронавирусной инфекции, поскольку суточное число заболевших продолжает увеличиваться, сообщает ТАСС.

"Мы открываем подразделения в Рощино - 150 коек - и 30 коек в Киришах. Таким образом, увеличиваем коечный ковидный фонд до 1455 коек, делаем это планово. На завтра около 550 коек будет свободно", - рассказал глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Регион располагает более 800 аппаратами искусственной вентиляции легких, но около половины из них задействованы при лечении других недугов. В этом чиновник находит свои плюсы, поскольку два комплекта техники позволяют работать "вдолгую" со всеми нуждающимися в аппаратах ИВЛ. Кроме того, по словам Вылегжанина, сегодняшнего запаса медикаментов, помогающих в борьбе с коронавирусом, должно хватить на срок до полугода.

В Ленобласти с начала пандемии коронавирус подтвердился у почти 11 тысяч человек, а жертвами пандемии стали 116 человек.