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12:28

Высоцкого и Авдеева попросили не поддерживать бюджетную реформу для муниципалов

фото ЗакС политика Высоцкого и Авдеева попросили не поддерживать бюджетную реформу для муниципалов

Депутаты муниципального совета МО № 54 Денис Бобровников и Александр Капустин (оба - Партия роста) вместе с местными активистами направили обращения членам фракции "Единая Россия" в городском парламенте Игорю Высоцкому и Юрию Авдееву.

Мундепы попросили единороссов публично выразить перед избирателями свое мнение о запланированной Смольным реформе принципов формирования бюджетов муниципальных образований. Ожидается, что с 2021 года бюджеты на местах будут формироваться исключительно за счет процентов от налогов на доходы физических лиц, собираемых на территориях и дотаций из Смольного. Ранее муниципалы могли распоряжаться деньгами за счет других налогов, а также административных штрафов.

Депутаты и жители МО № 54 также попросили Высоцкого и Авдеева не поддерживать во втором чтении бюджета Петербурга нововведения, касающиеся источников формирования доходов МО на 2021 год. 

Напомним, в начале октября комитет финансов разослал в муниципальные советы письмо, в котором предупредил о новых принципах формирования местных бюджетов. Предполагается, что доходы муниципалитетов будут формироваться от доли процента (для каждого МО своей) от НДФЛ, а также дотаций из Смольного. От части дотации можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Ранее местные бюджеты пополнялись также за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога в связи с патентной системой налогообложения и единого налога на вмененный доход, а также административных штрафов. При этом количество дотационных муниципалитетов было сравнительно небольшим.

Оппозиционные депутаты расценили планы Смольного как намерение встроить органы местного самоуправления во властную вертикаль. В конце октября они начали кампанию против реформы местного бюджетирования.

Напомним, второе чтение бюджета Петербурга планируется 18 ноября. Документ был принят за основу 28 октября. 


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