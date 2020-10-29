Лукашенко поменял главу МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в "верхах" силовых структур. Главной из них стала смена министра внутренних дел: Юрия Караева перевели с этой должности на пост помощника президента в Гродненской области, а его место занял бывший главный милиционер столичного региона Иван Кубраков. Заместитель Караева Александр Барсуков тоже переведен из органов правопорядка на гражданскую службу. Новость распространил Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к администрации Лукашенко. В сообщении подчеркивается, что новейших кадровых решений "не ожидал никто".

Отметим, что в Белоруссии продолжается затяжное противостояние власти и общества, недовольного внутренней политикой Лукашенко и не согласного с результатами президентских выборов 9 августа. Демонстрантов продолжают избивать, задерживать и арестовывать. Полиция регулярно заявляет о том, что не уйдет с улиц, и о своей готовности применять огнестрельное оружие. В минувший уик-энд его уже продемонстрировали толпе, совершив предупредительные выстрелы в воздух. В стране началась серия забастовок, в которых участвуют крупные государственные предприятия.