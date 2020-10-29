"Альянс врачей" требует отставки главы Минздрава из-за запрета медикам высказываться о COVID-19

Профсоюз медицинский работников "Альянс врачей" намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, а также потребовать отставки главы Минздрава после его запрета врачам публично высказываться о ситуации с коронавирусом, известила глава организации Анастасия Васильева.

"Юристы сейчас готовят обращение, жалобу, в Генеральную прокуратуру, и я сегодня запишу официальное обращение, мы будем требовать отставки министра. После выхода такого приказа он должен быть уволен, потому что он просто нарушает конституционный строй России, он нарушает 29 статью Конституции о свободе слова", - цитирует Васильеву "МБХ медиа".

Запрет на гласность, уверена Васильева, приведёт лишь к тому, что медикам придётся умалчивать сведения о недостатках российской системы здравоохранения, в том числе - о нехватке медикаментов или оборудования.

Днём ранее в медицинские учреждения, подконтрольные федеральному министерству, разослали письмо с директивой, устанавливающей новый формат публичного поведения для врачей: отныне все медработники обязуются согласовывать все свои публичные высказывания о "коронавирусных" проблемах с представителями Минздрава.