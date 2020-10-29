Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского приговорили к 6 годам колонии

Столичный Люблинский суд огласил приговор фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому: молодого человека на 6 лет отправили в колонию общего режима, признав его виновным в создании экстремистского сообщества, делится "Дождь".

Государственный обвинитель запрашивал для подсудимого 7 лет лишения свободы.

Дело Ребровского рассматривалось в особом порядке, поскольку ранее он дал признательные показания. В апреле 2019 года его приговорили к 2,5 годам колонии, однако позже он заявил о том, что дал показания под давлением следователей, угрожавших ему статьей о терроризме. В итоге первоначальный приговор был отменен.

Напомним, другие фигуранты дела "Нового величия" Руслан Костыленков, Максим Рощин и Вячеслав Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырем другим фигурантам дела – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно.