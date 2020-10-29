18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:23

На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

фото ЗакС политика На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

Правительство выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на материальную помощь семьям, купившим в жилье в ипотечный кредит. Мера поддержки коснется только многодетных семей, в которых третий ребенок родился не раньше 2019 года, передает "Интерфакс". Каждой такой семье погасят задолженность в размере 450 тысяч рублей.

"В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей", - оценил ситуацию премьер-министр Михаил Мишустин.

По его оценке, погашение ипотечных долгов остается одной из самых популярных мер государственной поддержки у семей с детьми.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:49 ФАС заинтересовалась ростом цен на сахар

15:19 В комитете по вопросам законности не хотят разрешать митинги у школ из-за ЛГБТ

15:17 ЖКС скрывает имена петербуржцев, которым помешали таблички "Последнего адреса"

14:59 Путин: Общенациональный локдаун из-за COVID-19 в России введён не будет

14:57 На реконструкцию Лиговского путепровода пойдет 1 млрд рублей из федерального бюджета

14:50 Ходунова возмутилась двойными стандартами: Пикеты у консульства Беларуси разрешают, а 7 ноября нет

14:33 Вишневский попросил Роспотребнадзор изучить деятельность двух сомнительных баров на Рубинштейна

13:55 Евгений Ройзман выпускает книгу "Личный приём. Живые истории"

13:23 На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

13:19 Фигуранта дела "Нового величия" Ребровского приговорили к 6 годам колонии

12:55 "Альянс врачей" требует отставки главы Минздрава из-за запрета медикам высказываться о COVID-19

12:41 Лукашенко поменял главу МВД

12:28 Муниципал: Высоцкого и Авдеева попросили не поддерживать бюджетную реформу для муниципалов

12:20 В Ленобласти развернут 180 дополнительных "коронавирусных" коек

12:20 В Москве задержан ЛГБТ-журналист, намеревавшийся посоперничать с Милоновым на выборах в Госдуму

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru