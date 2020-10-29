На поддержку "ипотечников" из федерального бюджета пойдет еще 5,5 млрд рублей

Правительство выделит дополнительные 5,5 млрд рублей на материальную помощь семьям, купившим в жилье в ипотечный кредит. Мера поддержки коснется только многодетных семей, в которых третий ребенок родился не раньше 2019 года, передает "Интерфакс". Каждой такой семье погасят задолженность в размере 450 тысяч рублей.

"В течение года мы уже выделили на эти цели 35 млрд рублей. Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей", - оценил ситуацию премьер-министр Михаил Мишустин.

По его оценке, погашение ипотечных долгов остается одной из самых популярных мер государственной поддержки у семей с детьми.