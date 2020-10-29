Евгений Ройзман выпускает книгу "Личный приём. Живые истории"

Бывший екатеринбургский мэр Евгений Ройзман в ноябре презентует свою новую книгу "Личный приём. Живые истории", передаёт Znak.com.

В труде будут собраны истории, произошедшие в бытность Ройзмана городским главой.

"Там есть красивые человеческие поступки, неожиданные поступки, невероятные сюжеты жизни, собранные за последние семь лет. Как сказал журналист Александр Минкин, это „энциклопедия русской жизни"", - представил своё творение литератор.

Книгу напечатает уральское издательство "Гонзо". Первичный тираж - 10 тысяч копий.

На обложке изображена картина, подаренная Ройзману сотрудниками администрации Екатеринбурга в 2015 году. "Вручил лично [бывший сити-менеджер города Александр] Якоб", - пояснил политик.

Предисловие к книге написал публицист Дмитрий Быков. Презентация намечена на конец ноября.