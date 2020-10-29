На реконструкцию Лиговского путепровода пойдет 1 млрд рублей из федерального бюджета

Второй этап реконструкции Лиговского путепровода, разделяющего Кировский и Красносельский районы, будет осуществлен при поддержке 1 млрд рублей из общефедерального бюджета, передает пресс-служба Смольного. Деньги выделяются в рамках соглашения между петербургским правительством и Росавтодором. Второй этап включит в себя работы на участке, соединяющим Красное Село с железнодорожной станцией Лигово.

"Полученные средства позволят ускорить темпы реконструкции путепровода и достигнуть в этом году 30% технической готовности", - говорится в сообщении.

Отметим, что ремонт магистрали сопровождали организационные трудности. Из-за смены подрядчика в прошлом году на несколько месяцев работы останавливались: качество услуг, предоставляемых компанией "Пилон", перестало устраивать чиновников, вследствие чего подряд отдали фирме "Орион плюс".