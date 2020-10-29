Путин: Общенациональный локдаун из-за COVID-19 в России введён не будет

Жёсткой, общероссийской "антивирусной" изоляции вводиться в стране не будет, объявил Владимир Путин, выступая перед участниками форума "Россия зовёт!".

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса практически полностью останавливается", - цитирует президента "Интерфакс".

Если в определенном регионе понадобится необходимость установления более жестких ограничений, то "будут приниматься оправданные точечные решения".

"В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить и социальную ответственность, соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей", - наказал российский глава.

Напомним, сегодня вновь был обновлен рекорд по суточному приросту COVID-заражённых россиян: инфекцию подцепили ещё 17 717 граждан. Всего с начала пандемии болезнь была выявлена у более 1,58 млн человек.